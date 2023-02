VIDEO – De Vrij: «Create tante occasioni, ma è mancato solo il gol!»

Stefan de Vrij, titolare ieri in Sampdoria-Inter, dopo la partita intervistato da Inter TV ha analizzato il pareggio 0-0 in trasferta nonostante le tante occasioni create. Il difensore olandese commenta la partita sottolineando l’ottima fase difensiva della squadra che non ha subito gol, ma non è riuscita neanche a concretizzare in attacco. De Vrij però pensa già alle prossime sfide prendendo alcuni aspetti positivi come l’unico gol subito nelle ultime sette partite disputate dalla squadra nerazzurra. Di seguito il video dell’intervista pubblicato sul canale YouTube del club.

Fonte: Canale YouTube [Inter]