Bucchioni: «L’Inter manca di continuità. La Lu-La è la coppia ideale?»

Enzo Bucchioni, nel “Punto delle Otto” di SportItalia, parla dell’Inter e dello stop di ieri sera contro la Sampdoria. Il giornalista sottolinea poi il grande limite della squadra di Inzaghi

CONTINUITÀ – Ecco il commento di Enzo Bucchioni al pareggio di ieri sera dell’Inter contro la Sampdoria: «L’Inter ieri sera non ha battuto la Sampdoria penultima in classifica. Manca da sempre di continuità. Bisognerebbe dire a Inzaghi che è una coppa, una Supercoppa… ecco in quelle occasioni riesce a preparare meglio la partita e a dare la carica giusta ai giocatori. La mancanza di continuità è il grande limite di questa Inter, che ieri sera ha smesso di pensare allo Scudetto. 15 punti di distacco dal Napoli che ha dieci marce in più. E allora l’Inter deve pensare al futuro: questa Lu-La che viene tanto sbandierata, è la coppia ideale? Secondo me no. Lautaro ha bisogno di un giocatore intelligente vicino, che non voglia fare la prima donna. Lu-La sono due prime donne, e assieme faticano a fare gol, lo abbiamo visto anche ieri sera».