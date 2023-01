Zanetti: «Inter al suo livello, ha reso facile una finale! Asllani e Satriano…»

Alla vigilia di Inter-Empoli ha parlato in conferenza stampa il tecnico empolese, Paolo Zanetti. L’allenatore ha ribadito la forza dei nerazzurri rispondendo poi alla domanda su Asllani e Satriano

La squadra può provare a fare qualcosa in più nel girone di ritorno o bisogna stare più attenti e difendere quanto conquistato?

Si tratta di discorsi da portare più avanti. Se a marzo ci ritroveremmo ancora in queste condizioni allora si potrà anche segnare. Al momento bisogna difendere il nostro lavoro e quanto guadagnato. Sarebbe bellissimo riconfermarsi nuovamente dopo la salvezza dello scorso anno. Ogni stagione è a sé con delle difficoltà diverse, bisogna ragionare gara per gara. A partire dall’Inter che è una grandissima squadra da affrontare, c’è ora da difendere. Più avanti vedremo.

L’aspetto mentale di questa squadra è veramente importante, fa la differenza?

Fa la differenza e deve farla per una squadra come la nostra. Se siamo arrivati fino a qui perché abbiamo unito testa e qualità. Mai perdere la nostra tenuta mentale, la nostra unione e il sacrificio che mettiamo in campo. Quando non lo facciamo diventiamo vulnerabili. Così possiamo portare la barca in porto e continuare su questa strada, senza cadere in tranelli.

Chiavi di lettura per Inter-Empoli?

Gara difficile perché l’Inter sta giocando ai suoi livelli e parliamo di un livello top in Italia e in Europa. Ha una squadra ricca di campioni e con un bravo allenatore. Può rendere una finale quasi facile quando gioca così. Se ci mettiamo a ragionare troppo sull’avversario rischiamo di andare là ed essere una vittima sacrificale. Ha qualche piccolo difetto perché ha preso dei gol. Qualcosa gli è mancata perché altrimenti sarebbe stato lassù con il Napoli. Speriamo anche che non siano in giornata e che abbiano festeggiato tanto. Si può fare? Questo è il bello del calcio, anche chi sulla carta va lì in teoria a fare una gita può uscire un altro risultato. Mi piacerebbe battere una grande squadra.

Chi può giocare domani in regia?

Henderson è per caratteristiche colui che si avvicina più ad un play, Innocenti ha qualità e ottimo futuro. Buttarlo dentro però sarebbe come mandarlo al macello. Henderson non ha grandissimo minutaggio ma per caratteristiche può fare bene, ho fiducia. Sarà in campo.

Asllani e Satriano, curioso incrocio?

Sono due giocatori importanti che hanno davanti un futuro incredibile. Asllani ha un talento incredibile, non ho avuto la fortuna di allenarlo. Stessa cosa Satriano che invece posso allenarlo sempre, fa prestazioni di livello altissimo che le completerà facendo gol. Appena completerà questo step sarà giocatore da grande squadra. Arriva da qualche acciacco, ma ha la mia più assoluta fiducia