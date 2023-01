Calhanoglu, parla il cugino: «Con lui pochi contatti, ciò per motivi familiari»

Calhanoglu è uno dei pilastri dell’Inter di Simone Inzaghi. In Germania gioca il cugino Kerim, con il quale però non parla da tempo per motivi familiari

NO CONTATTI − Famiglia di calciatori in casa Calhanoglu. Hakan, centrocampista dell’Inter, è ovviamente il più noto. Ma in Germania gioca anche il cugino Kerim. Tuttavia tra i due non scorre buon sangue. Ne parla lo stesso giocatore del Sandhausen su Der Westen: «Non ho alcun contatto con mio cugino. Questo per motivi familiari. Ma chissà: forse il contatto verrà ristabilito a un certo punto».