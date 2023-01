Inter-Empoli, la probabile formazione di Inzaghi. Dubbi a centrocampo – Sky

Alla vigilia di Inter-Empoli si pensa alle probabili scelte di formazione di Inzaghi. Secondo quanto riporta Barzaghi, nel corso del collegamento con Sky Sport 24, i dubbi dell’allenatore nerazzurro sarebbero a centrocampo.

PROBABILI SCELTE – Alla vigilia di Inter-Empoli si comincia a pensare alla probabile formazione nerazzurra che scenderà in campo. Secondo quanto riporta Matteo Barzaghi, nel corso del collegamento con Sky Sport 24, i dubbi di Simone Inzaghi riguarderebbero il centrocampo interista. Domani, infatti, potrebbe essere l’occasione giusta per Kristjan Asllani (vedi focus) di iniziare dal 1′. Per lui sarebbe una partita da ex e, proprio con l’Empoli, lo scorso anno segnò a San Siro un gol che strabiliò tutti e convinse l’Inter ad acquistarlo. Hakan Calhanoglu è sempre pronto a prendere in mano le redini del centrocampo interista. Ma bisognerà valutare se, dopo la prestazione in Supercoppa Italiana contro il Milan, è ancora in forma per partire titolare. Nonostante il centrocampista turco stia facendo molto bene, Inzaghi deve pensare anche a dosare le energie.

Fonte: Sky Sport 24