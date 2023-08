Struber a Inter-News: «Inter più che pronta! Ecco cosa mi ha impressionato»

Dopo l’amichevole vinta per 3-4 dall’Inter, l’allenatore del Salisburgo ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa, tra cui il l’inviato di Inter-News.it alla Red Bulla Arena, Ivan Vanoni.

CONFERENZA STRUBER – Questa la conferenza stampa di Gerhard Struber nel post partita di Salisburgo-Inter:

Quali sono le sensazioni da nuovo allenatore del Salisburgo dopo questa partita?

Per i nostri tifosi è stato un match attraente, atmosfera bellissima e da allenatore è bello poter vivere queste cose. Nella prima fase abbiamo giocato molto bene, abbiamo pressato bene e vinto tanti duelli. Sfortuntamente non siamo stati bravi sui rigori. Ma ho visto davvero tante ottime cose. Abbiamo giocato contro i finalisti della Champions League, una squadra italiana, quindi sono molto soddisfatto di tante cose che abbiamo fatto oggi. Non volevamo perdere.

Domanda di Inter-News.it: che squadra avete visto oggi, quali sono i punti di forza che più l’hanno impressionata?

Abbiamo visto una squadra più che pronta a iniziare il campionato, con grande equilibrio ed esperienza. Lo si può vedere da quante chance creano e come cambiano il ritmo all’interno della partita. Mi ha impressionato la capacità di uscire con i movimenti dalla pressione e come sanno riempire bene l’area. È stata una grande sfida per noi, ma penso che i miei ragazzi abbiano giocato ad alto livello.