Sommer: «Calhanoglu mi piaceva da tanto. Voglio vincere»

Yann Sommer non poteva iniziare meglio la sua esperienza con l’Inter. Due clean sheet in due match, il portiere ha parlato con Dazn nel suo format 1 VS 1. Questo il suo breve intervento finale.

DOMANDE – Yann Sommer risponde alle domande finali del format Dazn: «Il mio portiere preferito di sempre è Iker Casillas. Gli allenamenti con gli strobe glasses? Aiutano i miei occhi, servono per migliorare la capacità visiva. L’obiettivo stagionale è conquistare titoli con l’Inter ovviamente. Il primo posto che ho visitato è stato la Galleria in Duomo, pieno di gente. Mi ha impressionato Calhanoglu, mi piaceva da quando giocava in Germania. Anche Lautaro Martinez».