Simeone: «Inter fortissima, abbiamo meritato! Qui non è facile»

Simeone parla dopo il triplice fischio di Atletico Madrid-Inter, sfida andata in scena allo stadio Civitas Metropolitano e valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League che ha visto trionfare i Colchoneros dopo i calci di rigore. Ecco quanto ha dichiarato a Prime Video l’allenatore argentino

GRANDE CUORE – Diego Simeone parla così dopo Atletico Madrid-Inter: «Le mie ginocchia messe male? Quando abbiamo avuto la palla gol alla fine con Riquelme non è riuscito a colpire e volevo morire. Però mi piace come ha calciato un rigore importante, lo ha fatto con personalità e concentrazione. Oggi per fortuna sono contento per la gente e per i giocatori. Abbiamo giocato contro una squadra fortissima e abbiamo meritato di vincere. Cambi vincenti? Abbiamo aspettato perché Morata è molto importante per noi, sapevamo che potevamo andare ai supplementari e con Correa e Depay la squadra ha cambiato il modo di stare in campo. Avremmo potuto fare ancora due di gol, abbiamo giocato una partita buonissima e intelligente. Sapevamo di dover fermare l’attacco dell’Inter che poteva farci male. Nella vita non si vince sempre, venivamo da colpi duri, per esempio con il Cadice dove non abbiamo giocato una buona partita. Però abbiamo giocatori con un cuore enorme. E soprattutto la nostra gente è incredibile, qui a casa nostra non è facile giocare».