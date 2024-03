Simeone: «Nostra gente un vantaggio! Come l’Inter l’anno scorso»

Simeone fa i complimenti ai tifosi dell’Atletico Madrid dopo aver eliminato l’Inter. Poi fa riferimento ai nerazzurri per il cammino in Champions League.

GENTE − Diego Simeone a Sky Sport dopo Atletico Madrid-Inter: «Abbiamo un vantaggio che è la nostra gente. Oggi stadio pieno assolutamente, nonostante le ultime brutte partite. I giocatori lo sentono, fa bene a loro. Abbiamo giocato una grandissima partita contro una squadra fortissima con due centravanti incredibili. Avevamo un piano che la squadra ha seguito anche dopo lo svantaggio. Abbiamo subito due contropiedi importanti, una palla gol con Riquelme e Memphis che ha colpito il palo. Alla fine, siamo riusciti a sostenere la partita fino alla fine e i rigori sono andati dalla nostra parte. In casa altro rendimento? Difficile capirlo. Ma io devo trasmettere ai giocatori qualcosa perché per vincere bisogna farlo anche fuori casa. L’anno scorso l’Inter arrivava in questo periodo in campionato non benissimo, ma è andata avanti in Champions League col Porto. Noi facciamo il nostro cammino e vediamo cosa succederà».