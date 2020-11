Ramos: “Inter squadra solida! Real Madrid, felice per...

Ramos: “Inter squadra solida! Real Madrid, felice per il mio nuovo record”

Sergio Ramos Barcellona-Real Madrid

Ramos, in gol ieri in Real Madrid-Inter in Champions League, dopo il match attraverso il canale ufficiale del club spagnolo ha parlato della partita e del suo nuovo record.

NUOVO RECORD –Ramos con il gol realizzato ieri in Real Madrid-Inter ha raggiunto i cento gol con la maglia degli spagnoli, questo il suo commento dopo la partita: «I record individuali sono secondari, ma è bello quando i tuoi risultati, sforzi e sacrifici nel corso di così tanti anni sono riconosciuti. Non capita tutti i giorni di raggiungere cento gol, soprattutto quando sei un difensore. Fin quando questi record ci aiuteranno a vincere le partite e portano cose positive alla squadra, sarò davvero felice. Spero di averne molte di più».

CONTRO L’INTER – Sergio Ramos poi si è soffermato anche sulla partita vinta: «Finché continuiamo a sorprendere le persone, è un buon segno. Siamo contenti, è stata una partita davvero dura, la posta in gioco era alta. L’Inter è una squadra molto solida, con un gioco molto chiaro. Abbiamo raccolto tre punti molto importanti. Il gruppo è stato solido e la vittoria di stasera è stata fondamentale».

