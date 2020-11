Casemiro: “Record in Real Madrid-Inter? Momento speciale, sono felice”

Condividi questo articolo

logo-real-madrid

Casemiro, centrocampista brasiliano ieri titolare in Real Madrid-Inter, dopo la sfida di Champions League attraverso i canali ufficiali del club dopo la vittoria ha parlato delle duecentocinquanta presenze con la maglia delle “merengues”.

ALTRO RECORD – Casemiro dopo Real Madrid-Inter festeggia le duecentocinquanta presenze con la maglia dei “blancos”: «Sono davvero felice. Giocare per il Real Madrid è molto speciale. Da provare e assaporare. Mi piace giocare e difendere per questo stemma e do tutto quello che ho. Record? Sono tutti davvero speciali e in particolare il prossimo perché indossare questa maglia è il più grande onore possibile. Spero di poter essere qui per un molto tempo e posso continuare a realizzare i miei sogni».

Fonte: realmadrid.com