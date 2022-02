Raspadori al 45′: «Ottimo 1º tempo. Nel 2º in campo con ancor più voglia»

Giacomo Raspadori è stato intervistato da DAZN al termine del primo tempo di Inter-Sassuolo, partita valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, chiusa sul punteggio di 0-2, frutto dei gol di Giacomo Raspadori all’8′ e di Gianluca Scamacca al 26′.

INTERVISTA – Queste le parole a DAZN da parte di Giacomo Raspadori dopo il primo tempo di Inter-Sassuolo, valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. «Ci stiamo divertendo. La cosa più bella è vedere la voglia che abbiamo di aiutare il nostro compagno nell’errore. Sicuramente abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Dobbiamo dare continuità e scendere in campo nel secondo tempo con ancora più voglia. Cali di tensione nel secondo? No, io credo proprio di no perché l’approccio è stato ottimo. Quando si parte così bene a livello mentale durante le partite penso che questo sia difficile che cali».