Inter-Sassuolo 0-2 al 45′, partenza horror: cambio di marcia necessario

Termina il primo tempo di Inter-Sassuolo, sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo fin qui a San Siro, con la squadra ospite in vantaggio di due reti a zero grazie ai centri di Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca.

PARTENZA HORROR – Sfida che inizia malissimo per l’Inter, con tanti errori che portano prima Traoré ad andare vicino al gol dopo una manciata di secondi, e poi Giacomo Raspadori a trovare la rete dello 0-1: errore di Hakan Calhanoglu che perde palla a centrocampo, ripartenza e l’attaccante neroverde fulmina Samir Handanovic con un tiro che gli passa sotto le gambe. Dopo la rete subita i nerazzurri provano una reazione, ma senza rendersi pericolosi. Fin quando, al 27′, sono di nuovo gli ospiti ad andare in gol. Ivan Perisic si perde Scamacca chiedendo un fuorigioco che non c’è, l’attaccante salta tutto solo insaccando la sfera alle spalle di Samir Handanovic per lo 0-2.

Inter-Sassuolo, primo tempo da dimenticare: serve il cambio di marcia

TRAVERSA NEROVERDE – La prima vera occasione da gol l’Inter la crea alla mezz’ora, quando Milan Skriniar stacca più in alto di tutti da calcio d’angolo, ma Andrea Consigli si supera negandogli il gol che riaccorcerebbe le distanze. Sempre Consigli si fa trovare pronto al 35′, quando Roberto Gagliardini lascia partire un siluro rasoterra dalla distanza che viene prontamente deviato dall’estremo difensore neroverde. Nonostante i tentativi della squadra di casa, è il Sassuolo a mettere di nuovo i brividi, quando Domenico Berardi fa ciò che vuole davanti all’area e con la sua conclusione colpisce in pieno la traversa. Il primo tempo finisce con il punteggio di 0-2, nella ripresa all’Inter servirà decisamente un cambio di marcia.

INTER 0 – 2 SASSUOLO

MARCATORI: Raspadori (S) al 10′, Scamacca (S) al 27′

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 32 F. Dimarco; 36 Darmian, 5 Gagliardini, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 7 A. Sanchez, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 2 Dumfries, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 13 A. Ranocchia, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio, 38 Sangalli, 42 Casadei, 47 Franco Carboni, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

SASSUOLO (4-2-3-1): 47 Consigli; 17 Muldur, 21 Chiriches, 5 Ayhan, 77 Kyriakopoulos; 16 Frattesi, 8 Maxime Lopez; 25 D. Berardi (C), 18 Raspadori, 23 H. Traoré; 91 Scamaccca.

A disposizione: 24 Satalino, 56 Pegolo; 4 Magnanelli, 6 Rogerio, 7 Oddei, 11 Ciervo, 13 Peluso, 15 Ceide, 20 Harroui, 44 Ruan Tressoldi, , 92 Defrel, 97 Matheus Henrique.

Allenatore: Alessio Dionisi