Pioli: «Fatto troppo poco per meritare di fare meglio! Ripartire da squadra»

Stefano Pioli è stato intercettato da Sport Mediaset al termine di Milan-Inter, finale di Supercoppa Italiana. L’allenatore rossonero non si dà alibi e parla di KO meritato

SCONFITTA MERITATA − Pioli commenta il KO contro l’Inter: «Primo tempo non all’altezza per una partita del genere commettendo tanti errori banali. Abbiamo fatto troppo poco anche nella ripresa per meritare di fare meglio. Errori? Non siamo abituati a commetterli, poi diventano pesanti contro queste squadre. Dal punto di vista mentale non è il nostro momento migliore. Bisogna ripartire con l’unico modo che conosciamo, ovvero lavorare meglio per alzare il nostro livello. Sconfitta che ci fa molta male, trofeo che non riusciamo a vincere. Ma la stagione è ancora lì e dobbiamo ripartire».

RIPARTIRE − Pioli non vuole pare di individualità: «Conosco i miei giocatori e quando prepariamo partite così mi aspetto prestazioni positive. Facciamo fatica a rimanere squadra, viaggiano individualmente e non collettivamente. Ci stanno pesando un po’ i due mancati risultati nell’ultima settimana. Theo Hernandez? Non parlerei di atteggiamento. In queste partite l’atteggiamento e l’approccio c’è sempre. Non giusto pensare il dito sui singoli, bisogna ritrovare armonia e freschezza mentale per rigiocare il calcio che conosciamo».

REAGIRE − Ancora Pioli sugli errori: «Sono tante le situazioni da sviluppare meglio. Abbiamo subito il secondo gol dove eravamo ben piazzati a livello numerico. C’è da lavorare e migliorare nel complesso. I miei giocatori sanno come uscirne, avremo la forza di reagire sicuramente. Maignan? Fatica a uscire da dietro perché gli avversari ci pressavano molto. Mike ha forse più calcio lungo di Tatarusanu, non è stata colpa del portiere».