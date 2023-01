FOTO – Calhanoglu festeggia la vittoria della Supercoppa Italiana: «Due di fila!»

Calhanoglu condivide subito sui social la sua gioia nell’aver vinto la seconda Supercoppa Italiana con l’Inter. Di seguito la foto e le parole pubblicate al termine della sfida contro il Milan.

DUE TROFEI – Hakan Calhanoglu festeggia la vittoria dell’Inter in Supercoppa Italiana contro il Milan (vedi pagelle). Dopo la premiazione dei nerazzurri, il centrocampista pubblica immediatamente una foto sul proprio profilo Instagram. Il giocatore, che non è in ottimi rapporti con i suoi ex compagni e tifosi rossoneri, ha sicuramente un motivo in più per essere orgoglioso della vittoria della propria squadra. Sui social, oltre allo scatto, aggiunge: «Due trofei di Supercoppa Italiana di fila!».