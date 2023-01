Zhang: «Quarto trofeo all’Inter coronamento di un progetto. Ai tifosi dico…»

Steven Zhang dopo la vittoria dell’Inter 0-3 in Supercoppa Italiana contro il Milan, intervistato da Sportmediaset ha parlato del suo quarto trofeo vinto da Presidente nerazzurro e del futuro del club.

ALTRO TROFEO – Steven Zhang dopo Milan-Inter 0-3 ha parlato del suo quarto trofeo vinto da presidente nerazzurro: «È una soddisfazione particolare vincere un derby giocato in questo modo. Un coronamento di un progetto iniziato sei anni fa. Quarto trofeo all’Inter? È stato un viaggio ricco di successi. Voglio ringraziare tutti quelli che lavorano con me tutti i giorni e che continueranno a farlo. Voci sul futuro del club? Ho sempre avuto le idee molto chiare, rassicuro tutti i tifosi che fin quando ci sarò io l’Inter avrà un progetto vincente, lo abbiamo sempre dimostrato. Il viaggio è ancora lungo in Serie A e Champions League, tutto è ancora aperto e tutto può succedere. Noi puntiamo sempre al meglio».