Padalino: «Lugano pronto, Inter forte pur avendo iniziato da poco»

Padalino, ex giocatore fra le altre della Sampdoria, è ora il direttore sportivo del Lugano. Nel post partita del match contro l’Inter, vinto dai nerazzurri ai rigori (vedi articolo), ha parlato alla TV svizzera RSI.

TEST VALIDO – Marco Padalino mette da parte i rigori e analizza Lugano-Inter: «La nostra è una squadra già rodata, mi aspettavo una partita buona e ha dato una grande risposta all’allenatore. Ora siamo vicino all’inizio del campionato e domenica sarà battaglia. Penso che siamo pronti: stasera l’abbiamo visto una grande squadra contro l’Inter, forte pur avendo iniziato da poco. Mercato? Stanno arrivando due ragazzi brasiliani, che però ancora non sono arrivati per dei problemi di tesseramento. Domenica scenderanno in campo quelli di stasera. In uscita pochi movimenti, ci sono squadrale che hanno già iniziato e che hanno bisogno e siamo già in contatto. Lo Zurigo è l’unica che dai test mi sembra al nostro livello. Il Lucerna si è rinforzato di più».