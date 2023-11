Nicolussi Caviglia: «In Juventus-Inter ho sfruttato la mia occasione!»

Nicolussi Caviglia, alla prima da titolare con la Juventus, parla su Rai2 al termine della sfida contro l’Inter. Di seguito parole del giovane bianconero.

TITOLARE – Al termine della sfida Nicolussi Caviglia parla a “La Domenica Sportiva” dell’emozione provata durante Juventus-Inter: «Abbiamo ruotato tanto in settimana e quindi non si sapeva. L’ho scoperto oggi ed è stata una bella emozione. Per me è stata un’emozione grande e ho sfruttato la mia serata. Oggi quando giravamo palla anche loro erano speculativi e, a nostra volta, quando loro costruivano, abbiamo cercato di chiudere gli spazi. Però giocare più in verticale sicuramente creerebbe più occasioni. Anche perché se Chiesa e Vlahovic se ricevono palla devono partire e fare settanta metri è un po’ difficile. Oggi non è stato possibile servirli in verticale perché anche l’Inter fa una buona fase difensiva e son soprattutto molto cinici quando ripartono. Questa era una partita importante e secondo me l’ho affrontata con la giusta personalità. Da migliorare c’è sempre, per qualsiasi giocatore. In settimana lavoriamo per questo. Dopo questo pensiamo già al Monza. Quello di regista è un ruolo importante e cruciale. Personalmente posso fare sia questo che la mezz’ala, ma anche a due mi piace molto. Lavoro per abituarmi a tutte le posizione e devo migliorare come tutti in molte cose. Però cerco sempre di dare il massimo».