Mkhitaryan: «Asterisco? Prima volta! Buchanan timido ma si farà»

Conferenza stampa per Mkhitaryan a Riyad alla vigilia di Inter-Lazio di Supercoppa italiana. Il centrocampista ha parlato insieme a mister Inzaghi

CONFERENZA MKHITARYAN – Questa la conferenza stampa di Henrikh Mkhitaryan alla vigilia di Inter-Lazio.

Hai vinto 22 trofei, hai abbastanza esperienza. Hai mai giocato una final four nel pieno della stagione e cosa può significare per la stagione?

È la prima volta che gioco questo tipo di format, ma è una cosa nuova e speciale. Faremo del massimo per andare in finale e provare a vincere. Alla fine, contano i trofei: non è facile, ma faremo del nostro meglio e cercheremo di seguire la nostra strada per arrivare dove vogliamo arrivare. Vogliamo renderci felici.

Asterisco in campionato, sarà un problema?

È la prima volta che avremo questo problema, la cosa importante è vincere domani, con un atteggiamento positivo per le prossime partite. Non è facile, ma cercheremo di fare del nostro meglio.

Che impressioni su Buchanan?

Veramente un bravo ragazzo. Un po’ timido. Ha bisogno di un po’ di tempo e lo aiuteremo a integrarsi, ovviamente ha qualità e lo abbiamo visto durante gli allenamenti, ha velocità e qualità. Cercheremo di aiutarlo in futuro.

Calo di tensione per la carenza di obiettivi, ci state lavorando?

Non abbiamo ancora vinto questo trofeo. Intanto giochiamolo, poi pensiamo al campionato e a come reagire in quell’occasione.

Il calcio saudita a che livello è?

Quello che sta facendo l’associazione saudita è fantastico, non è un segreto perché tanti giocatori di livello mondiale sono venuti qui a giocare e stanno sviluppando il calcio arabo. I progressi non si vedranno in uno o due anni, serve tempo a partire dalle infrastrutture. Credo serviranno 5-6 anni per vedere i risultati di questo lavoro.

Le partite con la Lazio sempre complicate, cosa sarà la cosa più importante?

Si sono partite sempre difficili, perché gioca bene e ha ottimi giocatori. Dobbiamo partire subito bene focalizzati perché è una semifinale e vogliamo andare in finale