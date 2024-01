Inzaghi: «Guardie e ladri? Dialettica normale! Gara in meno che ricorre»

Conferenza stampa per Inzaghi a Riyad alla vigilia di Inter-Lazio di Supercoppa italiana. Partita che la sua squadra affronta per qualificarsi alla finalissima in programma lunedì 22.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Inter-Lazio.

Parere sulla Supercoppa e sul mercato in attacco?

Per quanto riguarda la Supercoppa è il primo obiettivo stagionale, l’Inter lo ha vinto negli ultimi due anni, ma anche le altre hanno la stessa ambizione. Attaccanti? Ho una società alle spalle, sono soddisfatto dei quattro attaccanti in rosa.

Sulle scelte ha già ragionato su qualcosa?

Le scelte ho ancora un allenamento e mezzo, abbiamo avuto la partita di sabato a Monza. Abbiamo fatto un allenamento a Milano e dovrò fare delle valutazioni attente. Ci sono tutti tranne Cuadrado. Bisogna fare delle scelte, ma essendo una finale giocata in due partite bisogna giocarle attentamente.

E’ un peso essere favoriti?

Per giocare all’Inter bisogna essere teste di serie e avere ambizioni. Il primo trofeo stagionale, ma le stesse ce l’hanno Lazio, Napoli e Fiorentina. Faremo del nostro meglio contro una squadra in striscia positiva da 5 partite e ci creano sempre difficoltà.

Che ne pensa sulle parole di Allegri?

Ho sentito e letto qualcosina, normale dialettica di questo mondo. Quello che posso dire è che in campionato c’è un bellissimo in campionato tra Inter e Juventus, ma non dimenticherei il Milan che sta lì. C’è da contarlo.

Supercoppa noia sulla corsa scudetto o si tiene in conto?

Dobbiamo guardare partita dopo partita. Nella mia carriera ricorre spesso, anche con la Lazio è capitato. Prima contro l’Udinese, poi col Torino e all’Inter col Bologna.

Rumore che Lukaku non l’abbia votata: come ha reagito?

Non sarebbe giusto contestare una sua votazione perché ha votato tre colleghi bravissimi. Lunedì a Londra non ero solo perché c’era il mio staff, la mia dirigenza, il mio presidente e i miei ragazzi di quest’anno e l’anno scorso. Felice così.

Il potere logora chi ce l’ha o chi non ce l’ha?

Dipende dai punti di vista, bisogna guardare il momento che ogni squadra sta vivendo. Sono contento per il lavoro fatto, rifarei solo il risultato della partita col Bologna. Abbiamo perso immeritatamente, anche se meritavamo molto di più.

Incontra la Lazio partita speciale? E come affrontare questo nuovo format?

Il mio percorso alla Lazio? Non sarà mai una partita normale con la Lazio, mi ha fatto diventare prima uomo e poi calciatore. La Lazio anche nell’ultima gara di campionato ci ha creati parecchie difficoltà e non mi pareva così in difficoltà come veniva dipinta all’epoca. La formula della Supercoppa è diversa, bisogna focalizzarsi a domani, non ci saranno supplementari.

Concentrato sulla Supercoppa o Scudetto?

Mi concentrerei di più sulla Supercoppa, sullo scudetto stiamo facendo un ottimo percorso con 51 punti sui 60 disponibili. Ma al contempo abbiamo grandissima squadra contro come la Juventus e una terza squadra come il Milan che non mollerà mai.

Messaggio ai tifosi arabi dell’Inter?

Che ci sostengano come fatto lo scorso anno e speriamo di farli felici.