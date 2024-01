Taremi all’Inter ci siamo: offerta fatta! Pure un altro vantaggio – TS

L’Inter stringe i contatti e abbraccia virtualmente Mehdi Taremi. Il bomber iraniano è sempre più vicino al club nerazzurro, scrive Tuttosport.

ARRIVO – Mehdi Taremi si sente già un calciatore dell’Inter, spiega Tuttosport. L’attaccante del Porto, che andrà in scadenza a giugno, diventerà un nuovo giocatore dell’Inter a meno di clamorosi ribaltoni di mezza estate. Taremi poi, diventerà il primo giocatore iraniano della storia del club. Taremi, che arriverà a parametro zero, non andrà ad occupare uno dei due slot per gli extracomunitari concessi in Italia. L’iraniano diventerà comunitario in Portogallo dal prossimo 1° di luglio, proprio perché ha svolto cinque anni consecutivi nel campionato locale.

AFFONDO – L’Inter, negli scorsi giorni, ha fatto l’accelerata decisiva per portare Taremi a Milano. I dirigenti di Viale della Liberazione avevano incontrato uno dei mediatori della trattativa. L’Inter ha offerto a Taremi un biennale da 3 milioni di euro netti a stagione, con opzione di rinnovo per un’ulteriore annata. A questo si aggiunge un bonus alla firma più una commissione generosa all’entourage. A far breccia nel cuore del ragazzo è stato il modus operandi dei nerazzurri e il modo di corteggiarlo per convincerlo ad accettare Milano. A questo si aggiunge la voglia dell’iraniano di mettersi in gioco in una nuova realtà e in un club ricco di storia e di vittoria. I contatti degli ultimi giorni sono stati proficui, adesso si aspetta il ritorno di Taremi dalla Coppa d’Asia per definire il tutto e rendere saldo il sì finale.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna