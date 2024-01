Dumfries, rinnovo con l’Inter lontano: il sostituto è nel mirino! – TS

L’Inter inizia a pensare all’addio di Dumfries. I nerazzurri stanno iniziano a guardarsi intorno in caso di cessione. C’è un papabile sostituto, spiega Tuttosport.

ADDIO – L’Inter, con una Supercoppa da giocare, guarda al futuro e pensa già agli introiti della nuova Champions League e dal prossimo Mondiale per club organizzato dalla Fifa. Proprio per questo, secondo il Tuttosport, quest’anno potrebbe bastare un solo sacrificio: la strada per un’eventuale cessione portano a Denzel Dumfries. Con il contratto in scadenza nel 2025 e un rinnovo sempre più lontano, in viale della Liberazione vogliono evitare un caso Skriniar 2. Lo stesso olandese, ad oggi, ha un mercato in Premier League con un cartellino valutato intorno ai 45 milioni di euro, e proprio gli Europei si spera possano far lievitare il tutto. Inzaghi perderebbe un altro titolare, ma la speranza è i avere Buchanan già pronto e che possa mettere in campo le qualità vista a Bruges. Piero Ausilio e Dario Baccin stanno seguendo con grande attenzione la stagione di Emil Holm all’Atalanta. Lo svedese era da tempo nel taccuino di Ausilio, con gli 007 nerazzurri che continueranno a seguirlo sotto l’ala di Gasperini. Il classe 2000, nelle ultime quattro gare tra Serie A e Coppa Italia, ha già messo a segno un gol, due assist. Da questo momento in poi, l’Inter ha cerchiato in rosso il nome di Holm: è lui l’indiziato numero uno in caso di addio di Dumfries.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino