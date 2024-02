Liverani: «Giochiamo contro i migliori! Per noi momento non facile»

A pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Salernitana, il neo-tecnico dei campani Fabio Liverani ha parlato ai microfoni di Sky Sport

Queste le considerazioni di Liverani: «Noi abbiamo iniziato a lavorare lunedì, se levi giovedì che non è un allenamento non è stato semplice. La squadra è in un momento non facile. Oggi giochiamo contro i migliori, non solo in Italia. Dobbiamo creare qualcosa, per capire da qui alla fine quanto possiamo lottare e fare punti. È evidente che contro l’Inter è difficilissimo, ma dobbiamo giocare. I giocatori devono capire che l’io non fa più parte della squadra, solo così possiamo provarci. Inzaghi? Mi aspettavo la sua crescita, Simone ha sempre amato il calcio. E un ragazzo equilibrato, ha superato momenti difficili. Siamo cresciuti insieme, gli auguro il meglio»