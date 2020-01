Lazaro: “Stasera grande chance per chi non ha...

Lazaro: “Stasera grande chance per chi non ha giocato. Un obiettivo”

Condividi questo articolo

Lazaro ha presentato Inter-Cagliari a poco più di mezz’ora dal fischio d’inizio, dove sarà in campo da titolare (vedi formazioni). Queste le sue parole sul match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma al Meazza.

TORNEO DA ONORARE – Valentino Lazaro parla a Inter TV prima di Inter-Cagliari di Coppa Italia: «Oggi è una gara completamente diversa da quella di sabato. Il nostro obiettivo è superare il turno, siamo concentrati e vogliamo apssare. Stasera è una grande chance per chi non ha giocato, non sarà facile. Dobbiamo dare tutti e dimostrare che vogliamo vincere, la squadra questo lo sa».