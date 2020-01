Politano-Spinazzola, spuntano le cifre! Quale destino per Young?

Inter e Roma sono ormai vicinissimi alla chiusura definitiva della trattativa Leonardo Spinazzola-MatteoPolitano. Entrambi i calciatori dovrebbero muoversi a titolo definitivo. L’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, rende note le cifre esatte dell’operazione, chiarendo anche lo sviluppo degli altri movimenti nerazzurri sulle fasce.

FUMATA BIANCA – L’Inter di Antonio Conte sta cambiando pelle sulle fasce. Vi abbiamo raccontato gli ultimi dettagli dello scambio Leonardo Spinazzola–Matteo Politano, coi due club che avrebbero già dato l’ok per le visite mediche (QUI i dettagli). Nel frattempo, Alfredo Pedullà, giornalista del “Corriere dello Sport” ed esperto di calciomercato, rende note le cifre: l’ex Sassuolo andrebbe a guadagnare circa due milioni in giallorosso (poco più di quanto percepiva in nerazzurro), mentre Spinazzola manterrà la base di 2,6-2,7 milioni a stagione più bonus.

BOTTO DOPPIO – L’operazione andrà a definirsi a titolo definitivo, ma l’Inter non intende fermarsi qui. Ashley Young è ancora un obiettivo caldo per i nerazzurri, che vorrebbero mettere a segno il doppio colpo in fascia. In uscita, invece, ci sarebbe il solito Federico Dimarco (questa sera titolare nel match di Coppa Italia contro il Cagliari), mentre anche su Valentino Lazaro sarebbero in corso delle valutazioni.