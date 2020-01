Lazio avanti in Coppa Italia: 4-0 alla Cremonese, ora Inter-Cagliari

La Lazio fa turnover e, a differenza dell’Europa League, vince facile. 4-0 contro la Cremonese: ai quarti di finale di Coppa Italia sfiderà il Napoli. Fra poco meno di un’ora Inter-Cagliari.

POKER PRIMA DI INTER-CAGLIARI – La Lazio-bis fa come quella titolare: vince. 4-0 alla Cremonese e agevolissimo passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia, dove andrà in casa del Napoli. Al 10’ il punteggio si sblocca subito, cross da sinistra ed evidente errore di Agazzi, che lascia lì il pallone e permette a Patric di metterlo dentro. Al 26’ il raddoppio, anche se ci sono più dubbi perché su cross ancora di Jony da sinistra la palla rimane sulla linea e Marco Parolo la mette dentro. Dalle immagini però si nota come il centrocampista colpisca, involontariamente, il ginocchio di Agazzi, poi costretto al cambio: il VAR non interviene. Nella ripresa non c’è più molto da discutere, con Adekanye che si procura un rigore per trattenuta di Castagnetti. Trasforma Ciro Immobile al 57’, mettendo la qualificazione in ghiaccio. A poco meno di due minuti dalla fine arriva anche il poker della Lazio: punizione di Jony (terzo assist) e colpo di testa di Bastos lasciato colpevolmente solo. Ora Inter-Cagliari (ore 20.45).