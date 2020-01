Politano-Spinazzola: ok di Inter e Roma per le...

Politano-Spinazzola: ok di Inter e Roma per le visite mediche! La data

Lo scambio tra Inter e Roma per Matteo Politano e Leonardo Spinazzola sembra essere in dirittura. Le parti si sono molto avvicinate nelle ultime ore (come vi avevamo raccontato QUI), ora mancherebbe soltanto lo step delle visite mediche, per poi arrivare all’ufficialità. La situazione.

HERE WE GO – L’Inter e Antonio Conte stanno per abbracciare un nuovo esterno sinistro: Leonardo Spinazzola è vicinissimo al nerazzurro. Viaggio in direzione opposta per Matteo Politano, che tornerà a casa vestendo la maglia della Roma. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, sul proprio account Twitter, sarebbe arrivato l’ok dei due club a far partire (già domani) i due calciatori per le rispettive visite mediche. Politano, infatti, non era stato convocato da Conte per la sfida di questa sera contro il Cagliari (QUI i dettagli). L’Inter e la Roma, con questa trattativa, andrebbero a colmare le rispettive lacune di organico.