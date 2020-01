Inter-Cagliari: le formazioni ufficiali! Sanchez dal 1′, Conte stravolge tutto

Condividi questo articolo

Inter-tra poco in campo. Appena comunicate le formazioni ufficiali della partita degli ottavi di finale di Coppa Italia. Sfida in scena a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – a partire dalle ore 20.45. Conte sorprende tutti schierando Sanchez dal 1′ e addirittura Dimarco, turnover più abbondante del previsto. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Cagliari

FORMAZIONE INTER

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 2 Godin, 13 Ranocchia, 37 Skriniar; 19 Lazaro, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Borja Valero, 21 Dimarco; 9 Lukaku, 7 Sanchez.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni; 6 de Vrij, 31 Pirola, 95 Bastoni; 12 Sensi, 32 Agoumé, 34 Biraghi, 87 Candreva; 10 Lautaro Martinez, 30 Esposito.

Allenatore: A. Conte

Clicca qui per sapere come e dove seguire Inter-Cagliari di Coppa Italia in diretta TV o LIVE streaming

FORMAZIONE CAGLIARI

CAGLIARI (4-3-2-1): 90 Olsen; 24 Faragò, 40 Walukiewicz, 19 Pisacane, 22 Lykogiannis; 18 Nandez, 17 Oliva, 21 Ionita; 29 Castro, 4 Nainggolan (C); 9 Cerri.

A disposizione: 1 Rafael, 28 Cragno; 15 Klavan, 33 Luca Pellegrini; 6 Rog, 8 Cigarini, 10 Joao Pedro, 14 Birsa; 99 Simeone.

Allenatore: R. Maran

Clicca qui per conoscere la situazione disciplinare (diffidati e squalificati) prima dell’inizio di Inter-Cagliari