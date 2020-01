Lecce-Inter, seduta pomeridiana per i salentini in vista di domenica

Il Lecce di Fabio Liverani è tornato a lavoro, dopo la brutta sconfitta esterna contro il Parma. I salentini si preparano al match interno contro l’Inter di Antonio Conte, impegnata questa sera negli ottavi di Coppa Italia contro il Cagliari.

SU LA TESTA – È già tempo di pensare a Lecce-Inter, almeno per i salentini. L’Inter dovrà superare l’ostacolo Cagliari, in Coppa Italia, prima di rituffarsi sul campionato. I ragazzi di Fabio Liverani, invece, hanno già ripreso a lavorare in vista del match di domenica. Qui il report: “Ripresa la preparazione dei giallorossi questo pomeriggio al Via del Mare dove domenica alle 15 il Lecce affronterà l’Inter per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A TIM. Mentre il gruppo ha svolto lavoro atletico di defaticamento dopo la gara di ieri sera, hanno lavorato in differenziato Bleve, Calderoni, Farias, Majer, Shakhov. Assente Falco in permesso. Domani allenamento pomeridiano, a porte chiuse, all’Acaya Golf Resort & SPA“.

