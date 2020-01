Inter-Cagliari, i calciatori squalificati per gli ottavi di Coppa Italia. No diffidati

Inter-Cagliari si giocherà alle ore 20.45, presso lo Stadio Giuseppe Meazza, per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco la situazione disciplinare per la partita di questa sera, con ancora uno squalificato nei nerazzurri eredità dell’ultima sfida nel torneo della scorsa stagione. Non ci sono diffidati: ammonizioni azzerate dopo il quarto turno. Qui il riepilogo con la situazione disciplinare per tutte le partite del turno in programma fra oggi e giovedì.

INTER-CAGLIARI martedì 14 gennaio ore 20.45 (ottavi di finale Coppa Italia)



Squalificati Inter: Roberto Gagliardini (una giornata)

Squalificati Cagliari: nessuno