Coppa Italia, ottavi di finale: i calciatori squalificati. Niente diffidati

In Coppa Italia, con l’arrivo degli ottavi di finale, si sono azzerate le ammonizioni: non ci sono più giocatori diffidati fra le squadre che provengono dai turni precedenti, ma basta un cartellino giallo per diventarlo (e due per essere squalificati). Questa la situazione disciplinare per le sette partite che rimangono, dopo Torino-Genoa già disputata (vedi articolo).

COPPA ITALIA – SQUALIFICATI OTTAVI DI FINALE

NAPOLI-PERUGIA martedì 14 gennaio ore 15

Squalificati Napoli: nessuno

Squalificati Perugia: nessuno

LAZIO-CREMONESE martedì 14 gennaio ore 18

Squalificati Lazio: Lucas Leiva (una giornata), Adam Marusic (una giornata)

Squalificati Cremonese: Claiton dos Santos (una giornata)

INTER-CAGLIARI martedì 14 gennaio ore 20.45

Squalificati Inter: Roberto Gagliardini (una giornata)

Squalificati Cagliari: nessuno

FIORENTINA-ATALANTA mercoledì 15 gennaio ore 15

Squalificati Fiorentina: Lorenzo Venuti (una giornata)

Squalificati Atalanta: nessuno

MILAN-SPAL mercoledì 15 gennaio ore 18

Squalificati Milan: nessuno

Squalificati SPAL: Simone Missiroli (una giornata)

JUVENTUS-UDINESE mercoledì 15 gennaio ore 20.45

Squalificati Juventus: nessuno

Squalificati Udinese: nessuno

PARMA-ROMA giovedì 16 gennaio ore 21.15

Squalificati Parma: nessuno

Squalificati Roma: Edin Dzeko (due giornate)

Il regolamento della Coppa Italia prevede che si entri in diffida alla prima ammonizione, con squalifica di un turno alla seconda ammonizione (e ogni ulteriori due). L’estinzione delle diffide è prevista fra il quarto turno e gli ottavi di finale.