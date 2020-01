Spinazzola all’Inter, Politano alla Roma: intesa tra club! Ora ultimo step

Spinazzola all’Inter e Politano alla Roma, ci siamo quasi. Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di “Sky Sport”, attraverso il proprio account Twitter riferisce le ultimissime su uno scambio nato ieri e sempre più prossimo alla definizione

AI DETTAGLI – “C’è l’intesa tra Inter e Roma per lo scambio Matteo Politano–Leonardo Spinazzola: club e agenti al lavoro per le intese totali su formule e ingaggi“. Di seguito il tweet di Gianluca Di Marzio che annuncia come l’operazione sia ormai agli sgoccioli. Lo scambio è praticamente definito.

C’è l’intesa tra @Inter e @OfficialASRoma per lo scambio #politano–#spinazzola: club e agenti al lavoro per le intese totali su formule e ingaggi @SkySport #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 14, 2020

Come riportato sul sito dell’esperto di mercato, i due club avrebbero deciso la formula di trasferimento dei calciatori: titolo definitivo. No a un semplice scambio di prestiti, quindi. Bisogna solo capire se attuarlo tramite un prestito oneroso con obbligo di riscatto oppure immediatamente. Infine, Spinazzola e l’Inter sono già d’accordo sul contratto. Manca l’intesa tra Politano e la Roma che verrà raggiunta presumibilmente nelle prossime ore.