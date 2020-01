Radu, l’agente: “Ritorno all’Inter? Vedremo, anche l’estero! Addio Genoa”

Radu potrebbe lasciare subito il Genoa e fare ritorno in anticipo all’Inter. L’agente del portiere rumeno, Oscar Damiani, ha incontrato la dirigenza nerazzurra per discutere del futuro del suo assistito (vedi articolo). All’uscita dalla sede, ha parlato ai microfoni dei giornalisti presente. Di seguito le sue dichiarazioni

FUTURO – Ionut Radu vuole lasciare il Genoa, che dopo l’arrivo di Mattia Perin lo ha messo in panchina. L’agente del portiere, Oscar Damiani, parla del possibile ritorno all’Inter e non solo: «Per ora Radu è al Genoa ma vediamo di trasferirlo a fine mese perché è il suo desiderio, poi dove lo decideremo ne prossimi giorni perché ancora non c’è nulla di concreto. Ritorno all’Inter? Vedremo, ci sono tante squadre che lo vogliono, anche all’estero ma è di proprietà dell’Inter che non lo vuole cedere. Valuteremo insieme all’Inter per il bene del ragazzo».

AMAREZZA – L’agente di Radu esprime amarezza per il trattamento ricevuto dal club genoano: «Il trattamento del Genoa? E’ stata una cosa che non ci aspettavamo e non meritavamo. Se lo vedo come vice di Samir Handanovic? Io di questioni tecniche non me ne occupo, mi devo preoccupare di fare il bene del ragazzo. La sua avventura al Genoa certamente è finita. Lui si sente molto forte, quindi vuole rilanciarsi».