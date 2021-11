Lautaro Martinez: «Vittoria che dà emozioni bellissime! Strada giusta»

Lautaro Martinez ha parlato al termine di Inter-Shakhtar Donetsk nel post partita di Inter TV. Ecco il commento a caldo del giocatore, fra i grandi protagonisti nel 2-0 che avvicina gli ottavi di Champions League.

ULTIMO PASSO – Lautaro Martinez commenta Inter-Shakhtar Donetsk: «Siamo molto contenti per questa vittoria, che era troppo importante per noi per quello che riguarda la classifica e il passaggio del turno. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, che era vincere in casa, e siamo molto contenti. I tifosi? Li ringraziamo tanto, perché ogni volta che giochiamo in casa questo tipo di partite loro sono sempre lì e ci danno una mano in campo. È una vittoria che dà emozioni bellissime, da tanto tempo non si passa il turno. Siamo contenti di quello che stiamo facendo e della strada che stiamo prendendo: credo sia quella giusta per quanto stiamo facendo in campionato e in Champions League. Dobbiamo continuare a lavorare e fare quello che dice il mister, adesso aspettiamo il risultato dell’altra partita ma è lì a un passo. Ora dobbiamo pensare a Venezia, che sarà una trasferta difficile. Dobbiamo riposare e prenderci anche quei tre punti per salire la classifica».