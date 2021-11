Dzeko eletto MVP in Inter-Shakhtar. Prima volta in questa Champions League

Dzeko ha vinto il premio di migliore in campo nella sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Per il bosniaco, doppietta e terzo gol assoluto in Europa con l’Inter

MIGLIORE – Edin Dzeko ha trovato siglato una doppietta vincente in Champions League, permettendo all’Inter di trionfare contro lo Shakhtar Donetsk (vedi articolo). Al termine della sfida, l’attaccante bosniaco è stato eletto dalla UEFA come migliore in campo. È il primo premio in questo avvio di stagione in Europa. Attraverso i propri social, l’Inter ha celebrato il grande riconoscimento per il proprio centravanti. Di seguito il tweet dall’account ufficiale del club nerazzurro.

Per Dzeko si tratta del terzo gol in assoluto in Champions League con la maglia dell’Inter dopo quello realizzato contro lo Sheriff Tiraspol.