De Zerbi: «Poca qualità, perso meritatamente! Inter ora più paziente»

De Zerbi dopo Inter-Shakhtar Donetsk 2-0 su Sky Sport ha commentato la partita persa oggi a San Siro dando i giusti meriti ai nerazzurri e facendo tanta autocritica.

IL COMMENTO – De Zerbi dopo Inter-Shakhtar Donetsk, su Sky Sport ha parlato così: «Oggi non mi è piaciuto come ha giocato la mia squadra, abbiamo perso meritatamente contro una buona squadra! Ha ancora più pazienza quando non sblocca la partita e ho visto una buona Inter. Abbiamo messo in mostra poca qualità. Bilancio della Champions League? Ci siamo meritati un punto. Contro lo Sheriff abbiamo portato la palla in area cento volte e poi perdi meritatamente anche se gli altri fanno un tiro in porta. Oggi non siamo in grado di affrontare Inter e Real Madrid come mi piacerebbe. Ci mancano tante cose come dei giocatori importantissimi però questo non ti dà diritto di poter pensare di meritare di superare il girone. Oggi lo Shakhtar non è quello di William e Douglas Costa perché ha tanti giovani ed è da capire se diventeranno grandi giocatori, c’è ancora da lavorare. Pensavo di far di meno, invece c’è ancora tanto lavoro da fare!».