Lautaro Martinez: «Tutte partite difficile, come andare in guerra! Doppia cifra…»

Lautaro Martinez dopo Cremonese-Inter terminata sul punteggio di 1-2, intervistato su DAZN ha parlato dell’importanza di questa vittoria considerando l’ultima sconfitta contro l’Empoli e la prossima partita contro il Milan. Anche se prima ci sarà da sfidare l’Atalanta.

PUNTI IMPORTANTI – Lautaro Martinez dopo Cremonese-Inter 1-2, ha parlato così: «Venivamo da una sconfitta, con dieci giocatore è difficile giocare per chiunque. Abbiamo lavorato, portiamo i tre punti a Milano. Con fatica, saranno tutte così. Dobbiamo farci trovare pronti, come andare in guerra! Undici gol in campionato? Spero di arrivare al massimo, significa che ho dato una mano alla squadra ed è quello che mi lascia tranquillo. La corsa la facciamo su di noi perché abbiamo perso tanti punti senza guardare in alto. Tredici punti sono tanti, anche se al momento abbiamo accorciato. Dobbiamo essere tranquilli e pensare al nostro percorso. Prima del Milan sfidiamo l’Atalanta in Coppa Italia, tutte le partite sappiamo come sono. La Coppa Italia è una competizione che ti dà l’opportunità di giocare una finale come quella vinta con il Milan».