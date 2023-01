Palmeri: «Lautaro Martinez pazzesco, gol inventato. Livello stratosferico»

Tra i giocatori più elogiati questa sera dal giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri c’è Lautaro Martinez, per il quale sono state spese parole al miele specialmente per il gol che è valso il vantaggio nerazzurro in Cremonese-Inter

LIVELLO ALTISSIMO – Non ha dubbi Tancredi Palmeri su chi sia stato il migliore in campo di Cremonese-Inter. Sul suo profilo Twitter ufficiale, il giornalista ha analizzato così la partita di Lautaro Martinez: “Da mezza palla inutile ha inventato il secondo gol. È a un livello stratosferico degno dei grandi attaccanti di Serie A di 20 anni fa“.