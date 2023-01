Cremonese-Inter, pagelle: Lautaro Martinez bomber 8, Dumfries bene 7

L’Inter vince in trasferta contro la Cremonese con il risultato di 2-1 (vedi report). Lautaro Martinez è ancora l’uomo decisivo con una doppietta, 8! Denzel Dumfries torna molto bene in campo, partita da 7 per l’olandese.

ANDRÉ ONANA 6 – Sulla magia di Okereke non può niente, il pallone bacia la traversa e va sotto l’incrocio dei pali. Buon posizionamento sul tacco di Benassi.

Cremonese-Inter, pagelle – DIFESA

MATTEO DARMIAN 6.5 – Spinge sulla destra, è un esterno aggiunto e sale anche in fase di pressing con diversi anticipi. Fa quel che può contro la fisicità di Ciofani. Salva un gol al minuto 77, provvidenziale.

FRANCESCO ACERBI 5.5 – Quella scivolata su Okereke poteva valere un’espulsione, fortunatamente si era lontani dalla porta. Errore madornale nell’occasione. Nel secondo tempo gestisce tranquillamente le offensive avversarie.

ALESSANDRO BASTONI 6.5 – È un attaccante, si spinge in continue sovrapposizioni davanti a Dimarco e arriva spesso al cross. L’Inter si appoggia in fase offensiva al suo sinistro.

Cremonese-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 7 – Torna in campo da titolare in campionato e si prende gioco di Valeri sulla fascia destra. Manca, come sempre, precisione nel cross. Non sbaglia mai in uscita quando recupera palla e anticipa spesso il suo avversario. Al minuto 90 arriva quasi al gol con un tiro dall’esterno.

ROBERTO GAGLIARDINI 6 – La prestazione è anonima, non eccelle ma non va neanche in difficoltà in una partita in cui i ritmi sono più bassi. Nel secondo tempo cala e perde anche un pallone pericoloso a centrocampo. Copre bene il tiro di Buonaiuto.

HAKAN CALHANOGLU 6 – Si allarga per creare superiorità, lo fa bene e recupera diverse palle per ricominciare ad attaccare. Il gol dell’1-1 nasce dal suo calcio d’angolo arrivato sul secondo palo.

– dal 67′ KRISTJAN ASLLANI 6 – Tanta qualità sia con il destro che con il sinistro. Gestisce il possesso palla ed è molto attento in fase difensiva nel momento di massima pressione della Cremonese.

HENRIKH MKHITARYAN 5.5 – L’Inter gioca spesso sulla fascia, non passa dai suoi piedi ma l’armeno non fa neanche il suo per entrare in partita. Si rende protagonista soltanto di un tiro sbilenco nel secondo tempo.

FEDERICO DIMARCO 5.5 – In fase offensiva sempre presente, anche se impreciso nei cross. Il problema è la fase difensiva, Sernicola è arrivato una volta ed è passato in tranquillità. Nel secondo tempo non è più coinvolto nel gioco.

– dal 67′ ROBIN GOSENS 6 – Come sempre non manca la determinazione, sulla sua fascia la presenza è importante. Ha bisogno di un’occasione.

Cremonese-Inter, pagelle – ATTACCO

LAUTARO MARTINEZ 8 – È un demonio, non si ferma mai ed è affamato a differenza di alcuni suoi compagni. Segna di sinistro in maniera lesta, nel finale del primo tempo rischia di fare il bis nello stesso identico modo. La rete della doppietta è da cineteca, controllo ad allargarsi e tiro ad incrociare preciso sul secondo palo.

– dal 76′ ROMELU LUKAKU 6 – Quando prende la posizione, gli avversari non gli tolgono palla. Aiuta la squadra e fa salire i compagni, lavora bene spalle alla porta.

EDIN DZEKO 6.5 – Poca, pochissima cattiveria nella conclusione. In un’occasione molto importante del primo tempo tira centrale per le braccia di Carnesecchi. L’assist per il secondo gol di Lautaro Martinez vale il voto, fondamentale.

– dal 76′ JOAQUIN CORREA 6 – Entra subito nel vivo del match, l’uno due con Lukaku ha quasi portato Bastoni al gol, anche se in fuorigioco.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 6 – L’Inter fa il suo lavoro, entra cattiva e domina il gioco. Il gol di Okereke rovina i piani del tecnico e si crea confusione nel possesso palla nerazzurro. Lautaro Martinez risolve la situazione con una doppietta, per oggi Inzaghi è salvo ma c’è ancora qualcosa da correggere.

Le pagelle degli avversari: la Cremonese di Ballardini

CREMONESE – Carnesecchi 6.5; Bianchetti 6 (Buonaiuto 6), Chiriches 5, Vasquez 5.5; Sernicola 6, Benassi 6.5, Castagnetti 5.5 (Afena-Gyan 6), Meite 6, Valeri 5; Okereke 7.5 (Zanimacchia 6), Ciofani 6.5 (Dessers 6) All. Ballardini 6