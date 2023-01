Cremonese-Inter 1-2, il tabellino della partita della 20ª giornata di Serie A

Cremonese-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-2: questo il tabellino della partita valida per la ventesima giornata di Serie A 2022-2023.

MARCIA RIPRESA – L’Inter inizia il girone di ritorno di Serie A con una vittoria in rimonta. La Cremonese (ultima in classifica a zero successi) viene assediata nei primi dieci minuti, ma sulla prima (e unica) occasione David Okereke si inventa un destro assurdo che vale l’1-0. Ci pensa però Lautaro Martinez a mettere le cose a posto, con la doppietta che vale il ribaltone. Il primo al 21’, dopo un primo tiro murato da Marco Carnesecchi su Edin Dzeko, il secondo al 65’ deviato da Johan Vasquez su grande assistenza sempre di Dzeko. Successo fondamentale per blindare una delle prime quattro posizioni e andare, almeno per il momento, al secondo. Questo il tabellino di Cremonese-Inter.

CREMONESE-INTER 1-2 – IL TABELLINO

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Bianchetti (67’ Buonaiuto), Chiriches, J. Vasquez; Sernicola, Benassi, Castagnetti (66’ Afena-Gyan), Meité, Valeri; Okereke (72’ Zanimacchia), Ciofani (66’ Dessers).

In panchina: Saro, Sarr, Aiwu, Ghiglione, A. Ferrari, Milanese, Tsadjout.

Allenatore: Davide Ballardini

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Calhanoglu (66’ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (67’ Gosens); Dzeko (77’ Lukaku), Lautaro Martinez (77’ Correa).

In panchina: Cordaz, Brazao, de Vrij, Bellanova, D’Ambrosio, V. Carboni, Zanotti, Fontanarosa.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Maurizio Mariani della sezione di Aprilia (Bresmes – Scatragli; G. Miele; VAR Nasca; A. VAR Dionisi)

Gol: 11’ Okereke, 21’, 65’ Lautaro Martinez

Ammoniti: Acerbi, Calhanoglu (I)

Recupero: 0’ PT, 4’ ST