Lautaro Martinez: «Parlato in spogliatoio per vincere! Esultanza? Pensata»

C’è Lautaro Martinez fra gli indiscussi protagonisti di Napoli-Inter e del trionfo in Supercoppa Italiana, il terzo consecutivo. Le sue parole dal post partita di Inter TV per festeggiare la vittoria.

UN ALTRO TROFEO – Grande gioia per Lautaro Martinez, goleador e campione della Supercoppa Italiana: «La coppa pesa abbastanza, perché è molto importante per noi. Avevo detto ai ragazzi nello spogliatoio che era un obiettivo, avevamo giocato in semifinale a un grande livello e trovavamo il Napoli. Le finali si giocano in maniera diversa, abbiamo captio e ci siamo riportati a casa questa coppa che da tre anni vinciamo. L’esultanza? Ci stavo pensando da tanto tempo di rifarla come un anno fa, sono stato tanto contento e orgoglioso. Abbiamo fatto una grande finale, con tutto il coraggio. Dopo, quando sono rimasti in dieci loro, sicuramente era più facile. Quando una squadra si chiude dietro è più difficile, ma abbiamo fatto una grande giocata e sono riuscito a prendere la porta. È tutto per i tifosi e per i nostri compagni. Per metà del secondo tempo avevamo un uomo in più, abbiamo sofferto tanto ma mantenuto la tranquillità fino all’ultimo minuto e l’abbiamo portata a casa».

SEMPRE GOLEADOR – Lautaro Martinez prosegue: «Io come gol come Christian Vieri? Sono contento e orgoglioso per aver raggiunto un grande come lui, però devo continuare. Conta il personale, ma devo continuare: dobbiamo lavorare da squadra, da gruppo, da fratelli e da famiglia. Credo che lo stiano capendo e sono contento per questo. Una parola per definire questa coppa? Sacrificio, sicuramente. Ogni giorno facciamo sacrifici, avoriamo per alzare il livello e lo stiamo facendo. Sono molto contento, questo è per tutta la gente dell’Inter».