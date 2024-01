Napoli-Inter 0-1, SEMPRE LAUTARO MARTINEZ! Tre di fila e record!

Termina con il punteggio di 0-1 Napoli-Inter, sfida valevole per la finale di Supercoppa Italiana. Ecco quanto successo a Riad dopo il primo tempo terminato 0-0. L’Inter conquista il trofeo, con tanto di record: unica – insieme al Milan – a riuscirci per tre volte di fila!

SECONDO TEMPO – Secondo tempo che prosegue sulla falsa riga del primo, senza enormi sussulti da parte delle due squadre, con una brutta notizia per l’Inter: al 55′ ammonito Nicolò Barella che, diffidato, salterà la gara in trasferta contro la Fiorentina. L’episodio che potrebbe cambiare la partita arriva al 60′, quando Giovanni Simeone – già ammonito – entra in ritardo su Francesco Acerbi con un pestone e lascia i suoi in dieci. Nonostante la superiorità numerica per circa mezz’ora e i tentativi di forcing all’area avversaria, i nerazzurri non riescono a sfondare e a trovare la rete del vantaggio. Specialmente nel finale, quando Arnautovic riesce con una buonissima azione a impensierire Gollini, bravissimo a evitare la rete con un intervento di piede. Il risultato, però, si sblocca appena iniziato il recupero: Pavard sfonda a destra, palla in mezzo e Lautaro Martinez si fa trovare prontissimo, da rapace d’area, e ribadisce in rete il gol del vantaggio! È di fatto la gara che chiude la partita: ALTRO TROFEO PER L’INTER DI SIMONE INZAGHI! E l’Interunica squadra – dopo il Milan – a conquistare la Supercoppa Italiana per tre volte di fila: record condiviso.

NAPOLI-INTER 0-1

Lautaro Martinez al 90’+2