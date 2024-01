Lautaro Martinez: «Supercoppa non banale! Migliorare in tutto»

Lautaro Martinez è stato intercettato all’Al-Awwal Park Stadium di Riad dove è da poco terminata la finalissima di Supercoppa italiana vinta dai nerazzurri con la rete proprio dell’argentino. Le sue dichiarazioni subito dopo il triplice fischio, rilasciate a Mediaset

MIGLIORARE – Lautaro Martinez ha parlato così dopo Napoli-Inter, finale di Supercoppa italiana: «Sicuramente era una finale e sapevamo che il Napoli è un avversario di valore e qualità che ci ha messo in difficoltà. Però siamo stati bravi a stare in partita fino alla fine e siamo molto contenti di riportarla a casa. Sicuramente il calendario non è a nostro favore, ma dobbiamo pensare al nostro percorso e dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme sulla stessa strada. Oggi per noi era importante portare a casa questa coppa, ce l’abbiamo fatta e siamo felici ma da domani dobbiamo pensare alla Fiorentina. Sicuramente i miei compagni mi danno la forza di continuare su questa strada lavorando sempre al massimo. Ci sono i compagni che mi fanno alzare il livello perché non ci si può rilassare e bisogna farsi trovare pronti, poi sceglie il mister chi deve giocare. Questa è la mia prima coppa da capitano e sono contento di avere i miei compagni in squadra. Dove posso migliorare? Facile, in tutto. Io penso sempre ad alzare il livello, ad alzare trofei perché sono importanti per noi e per la storia del club. Oggi era importante e l’ho detto ai ragazzi: non era banale riportare la coppa a casa. Dare continuità alle cose che stiamo facendo, l’anno scorso abbiamo giocato una finale di Champions League. L’Inter si trova ancora nei posti in cui merita e dove merita la sua storia, ma bisogna migliorare sempre perché c’è sempre qualcosa da aggiustare».