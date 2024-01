Pavard: «Venuto all’Inter per vincere trofei! Vittoria per i tifosi»

Pavard ha aiutato l’Inter a conquistare la Supercoppa Italiana, vinta 0-1 a Riyad contro il Napoli con l’assist per il gol di Lautaro Martinez al 91′. Nel post partita di Inter TV arrivano i doverosi festeggiamenti.

TRIONFO – Benjamin Pavard esulta per la conquista della Supercoppa Italiana: «Ho molta felicità, sono venuto all’Inter per vincere trofei. Tutta la squadra ha vinto quesot trofeo, c’è grande emozione ma è molto importante per me. In finale volevo vincere, sono venuto all’Inter per vincere. Ora pensiamo allo scudetto che è molto importante. I tifosi ci hanno dato una grande mano, complimenti e grazie a loro: il trofeo è anche per loro, così come per tutta l’Inter. Siamo contenti di portare la coppa a Milano. Mi piace giocare nella difesa a tre, voglio portare la mia esperienza come ho fatto nei club e nella Francia».