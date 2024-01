De Siervo: «Inzaghi? Complimenti a quello che ha fatto e che farà»

De Siervo ha parlato al termine di Napoli-Inter di Supercoppa italiana. Poi l’AD della Serie A ha voluto fare i complimenti anche a Inzaghi, che è salito a quota 5 Supercoppe.

POSITIVO − L’AD della Serie A Luigi De Siervo dopo la finale alla Radio Serie A: «Il bilancio è assolutamente positivo, siamo qui venuti qua per lanciare un nuovo format, quattro squadre, quattro gruppi che si sono allenati in un clima diversi allenandosi al meglio. Arriva tre anni dopo quella spagnola, visto il pubblico di oggi vuol dire che fare sempre progressi. Complimenti all’Inter, al Napoli e a Lazio e Fiorentina. Siamo un paese che crea allenatori da sempre, complimenti a Inzaghi per quello che ha fatto e farà. Il calcio ha bisogno di innovarsi, siamo pienamente convinti di questo. Le riprese hanno avuto 36 telecamere, un record per questo tipo di mestiere. Il calcio italiano ha bisogno di conquistare nuovi pubblici e aumentare di competitività. Se non veniamo noi qua vengono gli altri. Le squadre faranno un bilancio, questa final four sarà interessante perché permette anche di presentare sempre squadre diverse».