De Laurentiis non sa perdere: «Supercoppa Italiana conta poco! Incubo Rocchi»

De Laurentiis dopo Napoli-Inter terminata 0-1 con lo straordinario trionfo dei nerazzurri in finale di Supercoppa Italiana, in un’intervista su Mediaset ha anche trovato il coraggio di lamentarsi non solo tra le righe con l’arbitraggio, ma soprattutto con la competizione che ha giustamente perso.

SCONFITTA MERITATA – Aurelio De Laurentiis così dopo la vittoria della Supercoppa Italiana: «È un Napoli in costruzione, onore al merito a chi vince, il calcio è anche casualità. Però devo dire che ho visto un Napoli in crescita, perché nonostante siamo rimasti in 10, nonostante le assenze, il Napoli ha dato filo da torcere all’Inter che è risultata imprecisa. La cosa meravigliosa di questa Supercoppa Italiana che ho anche contrastato 4-5 mesi fa perché per me i tifosi meritano soprattutto di esaltare il campionato Nazionale, e quando si gioca troppo non si possono addizionare così tante partite, per lo più fuori dall’Italia. Dall’anno prossimo con l’aumento delle partite che la UEFA ha già imposto questa Supercoppa Italiana non debba più ragione di esistere. Mi ha sorpreso aver scoperto l’Arabia con una crescita straordinaria, che non vedremo negli anni, ma nei mesi. Questa democratizzazione che gridavamo chiuso su sé stesso e invece è apertissimo, permetterà la centralità del nuovo Mondo. Questi sono riusciti ad annebbiare Disneyland, sono formidabili! Stanno costruendo un nuovo paese. Che poi il calcio sia lo specchietto per le allodole per rilanciare il paese, sono molto furbi. Usano il calcio come se fosse uno spot per il Mondiale del 2030».

DE LAURENTIIS NON MANDA GIÙ LA SCONFITTA

De Laurentiis non manda giù la sconfitta contro l’Inter e contrariamente da quanto avrebbe fatto in caso di vittoria, sminuisce così la competizione: «Rocchi sta vivendo una specie di incubo, non mi va di documentare con quelli che possono essere i pensieri dei tifosi. Quando io mi trasformo in tifoso posso andare giù pesante, ma non c’è n’è bisogno perché la debolezza degli arbitri, nei confronti di tutte le squadre, parla da sola. Questa sera prima della partita ho parlato con Rocchi quindi non vorrei creare ulteriore imbarazzo dopo stasera. Noi siamo in Arabia per promuovere noi stessi all’insegna di un calcio spettacolare. Se tu mi riduci in 10 il calcio non è più spettacolare. La Lega purtroppo in Italia non funziona, hanno anche cambiato i regolamenti. Tutte le espulsioni le paghiamo in campionato. Quindi questa Supercoppa Italiana, che conta molto poco, rischia di compromettere anche il campionato».