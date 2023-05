Lautaro Martinez: «Inter, la finale è un sogno! Do tutto in campo»

Lautaro Martinez, in gol nella semifinale di ritorno di Champions League, parla ai microfoni di Canale 5. L’attaccante argentino dimostra tutto il proprio attaccamento e l’emozione per la qualificazione in finale al termine di Inter-Milan.

UN SOGNO – Lautaro Martinez esprime tutta la sua emozione per la qualificazione alla finale di Champions League: «È una gioia incredibile. Sono felicissimo! Ringrazio la mia famiglia per darmi sempre una mano. Stasera è successa la cosa più bella al mondo: giocherò una finale di Champions League, è un sogno! Lo scudetto perso lo scorso anno è ormai passato. Abbiamo iniziato una nuova stagione, avevamo degli altri obiettivi e oggi ne abbiamo raggiunto uno importante per un ognuno dei giocatori dell’Inter. Abbiamo cambiato rotta perché abbiamo giocatori di tante qualità. Abbiamo perso tante partite in campionato ma in Champions League abbiamo dimostrato che l’Inter c’è e che abbiamo giocatori che possono fare tantissime cose con questa maglia. La finale di Champions League è un sogno, non voglio neanche pensarci. Do tutto in questo campo, tanta gloria e tanta felicità».