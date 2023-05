Pioli: «L’Inter non ci ha dominati! Limite? Non abbiamo segnato»

Pioli si è espresso dopo la partita fra Inter e Milan, ritorno delle semifinali di Champions League. Le sue parole su Mediaset alla sconfitta dei rossoneri

L’ANALISI − Pioli poco obiettivo: «Dispiace siamo delusi, ma dobbiamo finire bene il campionato perché sarebbe un rimpianto. Dominio Inter? Se vuoi vincere una semifinale ma dopo 11’ sei sotto 0-2 si fa dura. L’Inter non ha dominato, stasera la partita l’abbiamo fatta. Il nostro limite è stato quello di non fare gol. Gol loro? Stavo facendo i cambi. Ci è mancata la qualità e la precisione per essere più pericolosi. Poi la partita non dico che è finita, ma quasi. Dal punto di vista psicologico è stata una brutta botta. Sofferto? Non siamo riusciti ad essere pericolosi grazie alla compattezza dell’Inter e a qualche nostra mancanza. Nelle semifinali di Champions se non fai un livello alto di prestazione non vinci la partita. Poco lucidi. L’Inter alle prime situazioni pericolose ci ha fatto gol, noi no».