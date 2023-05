Pioli: «Deluso per essere uscito contro l’Inter. Mancati nei primi 15’»

Stefano Pioli ha parlato così su Sky Sport della sconfitta del Milan contro l’Inter, la seconda in due settimane.

SCONFITTA – Stefano Pioli omaggia la sua squadra: «Non è giusto parlare di voglia dei giocatori, hanno dato il massimo e l’Inter ha meritato sia andata che ritorno. Siamo mancati nei primi 15 minuti dell’andata. Siamo partiti bene, abbiamo creato occasioni e poteva cambiare l’inerzia della partita. Peccato di essere arrivati fin qua con grande merito e uscire. Sono deluso per il nostro percorso sarebbe stato incredibile e eccezionale arrivare a Istanbul. Sarebbe stato particolare, è una grossa delusione. La stagione è stata complicata, ma ci ha insegnato tanto. Tonali ha cambiato posizione senza due mediani, oggi con la palla faceva la mezz’ala perché volevamo più giocatori dentro l’area e per tentare la parità contro i cinque avversari. Se uno è obiettivo e vede il percorso di questo gruppo è difficile parlare di qualcosa di negativo. Abbiamo provato di essere competitivi in due competizioni, uscire in semifinale in un derby è normale essere delusi. Abbiamo pagato in campionato, i rimpianti sono soprattutto per quello. Ho risollevato il morale ai giocatori, non dobbiamo finire in modo negativo e sono sicuro che questa stagione ci ha insegnato. Possiamo ripartire con più certezze».