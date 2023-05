Maldini: «Inter ha meritato la finale! Meglio di noi nelle due gare»

Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League vinta dai nerazzurri per 1-0

EMOZIONE – Queste le parole di Maldini: «Dobbiamo essere consci del nostro livello. L’Inter ha meritato di andare in finale nelle due gare. Malgrado ciò il nostro percorso è stato fantastico; aver perso con l’Inter è visto in maniera negativa ma non siamo pronti per competere su due fronti. Due giocatori hanno perso energie e fanno fatica a giocare ogni due giorni. I campioni, al livello psicofisico, riescono a resettare come se non avessero giocato tre giorni prima. Noi facciamo fatica al momento. Serve tempo, era la prima semifinale per tanti giocatori, nella prima gara siamo entrati con paura e si è visto. Siamo stati fortunati che la partita non si sia chiusa nel primo tempo. È tutta esperienza, io ricordo da dove siam partiti. Dobbiamo essere orgogliosi di essere qui. Abbiamo dei giocatori che devono crescere, avevamo Thiaw, Kalulu, Leao. Quando ti appoggi a giocatori che non hanno esperienza a questo livello, la prestazione ne risente. Non siamo in forma, l’anno scorso abbiamo meritato di vincere lo scudetto ma fra Supercoppa e Champions League sono stati più bravi di noi. De Ketelaere? Deve crescere, sarebbe stato più facile e meno oneroso andare su Dybala. Ma sarebbe stato giusto per il progetto? No. Abbiamo un’idea e la volontà di costruire una rosa. Questo comporta dei rischi, è successo a Tonali al suo primo anno e Charles quest’anno. È una scelta nostra, del nostro progetto con la proprietà. Sempre sapendo che siamo il Milan. Origi? Ha tutto per essere un gran calciatore, effettivamente fa fatica a determinare nella zona della porta avversaria. E questo è un problema, ci aspettiamo tantissimo da lui»